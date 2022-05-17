تعهد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أمس (الإثنين) ، بفتح الطرق في محافظة تعز وغيرها من المحافظات اليمنية، مطالباً الأطراف اليمنية الوفاء بالتزاماتها.وقال غروندبرغ، في بيان عقب إطلاق أول رحلة تجارية من مطار صنعاء إلى الأردن تقل 130 راكباً: «أرحب بإطلاق أول رحلة تجارية من مطار صنعاء منذ نحو 6 سنوات ضمن تنفيذ اتفاق الهدنة»، مشيداً بتعاون الأردن والحكومة اليمنية في تيسير الرحلة. وقال إن هذه الخطوة المهمة طال انتظارها، مؤملا أن توفر بعض الراحة لليمنيين الذين يحتاجون إلى العلاج الطبي أو الذين يسعون إلى فرص التعليم والعمل، أو لمّ الشمل مع أحبائهم. وأضاف، أن هذا هو وقت التضافر وبذل المزيد من الجهد للبدء في إصلاح ما كسرته الحرب، وتنفيذ جميع التزامات الهدنة لبناء الثقة والتحرك نحو استئناف عملية سياسية لإنهاء النزاع . ولفت إلى أنه يبذل جهودا مكثفة لدعم الأطراف في الوفاء بجميع الالتزامات التي تعهدوا بها عند اتفاقهم على الهدنة.واعتبر إحراز تقدم نحو فتح الطرق في تعز أمرا أساسيا لتحقيق هذا الوعد، وأتوقع من الأطراف الوفاء بالتزاماتهم، بما يشمل الاجتماع على وجه السرعة للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات وفقًا لبنود اتفاق الهدنة.من جهة أخرى، قتل مسلحون حوثيون (الأحد) أحد نزلاء السجن المركزي بالحديدة، ووفقاً لمصادر محلية فإن أتباع القيادي الحوثي أبو حيدر جحاف أطلقوا النار بشكل مباشر على نزلاء إثر خلاف بين أحد المسلحين وعدد من النزلاء ما أدى إلى مقتل السجين هشام سليمان الزبيدي بطلقة في رأسه.وذكرت تقارير حقوقية أن السجن المركزي في الحديدة يضم أكثر من 1400 سجين ومعتقل رغم أن طاقته الاستيعابية القانونية 300 سجين، مؤكدة أن المليشيا تمارس أصناف التعذيب للمختطفين والأسرى في السجن بما فيها وضعهم في «كنتيرة بضائع حديدية» في أشد حر الصيف دون أي مكيف أو مراوح.