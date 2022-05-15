فيما تصر المليشيا على عدم تنفيذ بنود الهدنة لفتح الطرقات ورفع الحصار عن مدينة تعز، أعلن محور محافظة تعز اليوم (الأحد) رصده 1432 خرقاً حوثياً للهدنة الإنسانية الأممية في مختلف جبهات القتال والأحياء السكنية في المحافظة منذ سريانها.

وأكد المحور في بيان له، مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل خروقاتها للهدنة الأممية واستهداف مواقع الجيش الوطني والأحياء السكنية، مبيناً أن الهجمات الحوثية أثناء الهدنة تسببت في مقتل 7 أشخاص وجرح 54 آخرين من الجيش الوطني والمقاومة، إضافة إلى مقتل مدنيين وإصابة 17 آخرين.

واتهم المحور التابع للمنطقة الرابعة بوزارة الدفاع اليمنية مليشيا الحوثي باستقدام تعزيزات ومحاصرة القناصين للمدنيين في القری والأحياء السكنية ومخيمات النزوح واستهدافهم بالقذائف، بالإضافة إلى زراعة الألغام وشق طرقات وإنشاء تحصينات ومواقع جديدة.