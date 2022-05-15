أكد وزير الدفاع اليمني الفريق ركن محمد المقدشي التزام الجيش اليمني بالهدنة الأممية والاحتفاظ بحق الرد على الخروقات الحوثية واعتداءاتها المستمرة على مواقع القوات الحكومية في مختلف الجبهات، موضحاً أن المليشيا مستمرة في نهج الغدر والانتقام والإرهاب. وقال المقدشي خلال زيارته إلى المنطقة العسكرية الخامسة وجبهات محافظة حجة اليوم (الأحد): «نحن نُقاتل من أجل إنهاء الحرب التي فرضتها مليشيا التمرد والانقلاب الحوثية، وملتزمون بالهدنة، لكننا جاهزون للمعركة العسكرية إذا أصرت المليشيا على الحرب فمشروعها قائم على الدماء والدمار، وموقفنا اليوم أقوى بعد أن توحدت بنادقنا وتوحدت أصواتنا وصفنا الجمهوري».

وحثّ وزير الدفاع قيادة المنطقة العسكرية الخامسة على الاهتمام بالمقاتلين والمضي نحو استكمال بناء المؤسسة العسكرية ورفع كفاءة منسوبيها علميا ومعرفيا، مشدداً على ضرورة العمل لتعزيز وحدة وتماسك القوات المسلحة والانضباط القيادي والالتزام بالربط والضبط العملياتي والإداري.

وأشاد المقدشي بمواقف قيادة تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية الداعمة للشعب اليمني وقيادته وقواته المسلحة في مختلف المراحل والمجالات.