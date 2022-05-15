أعلن الجيش الباكستاني اليوم (الأحد) مقتل 3 جنود و3 أطفال في هجوم انتحاري استهدف مركبة عسكرية شمال غرب البلاد بالقرب من الحدود مع أفغانستان، موضحاً أن المهاجم فجر سترته الناسفة عندما مرت مركبة تابعة للجيش الباكستاني عبر سوق في ميران شاه، شمال وزيرستان البعيدة 25 كيلومتراً فقط عن الحدود الأفغانية.

وذكر الجيش الباكستاني أن الأطفال الـ3 تراوح أعمارهم بين 4 و11 عاماً، متوعداً بملاحقة الإرهابيين والقضاء عليهم.

وذكر شهود عيان أن الانتحاري وصل مشياً على الأقدام وفجر نفسه عندما مرت سيارة تابعة لقوات الأمن.