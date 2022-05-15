فيما ترفض مليشيا الحوثي حتى اللحظة فتح الطرقات ورفع الحصار عن مدينة تعز التي تتعرض للقصف العشوائي والقنص من مختلف المناطق، أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد بن مبارك انطلاق أول رحلة من مطار صنعاء إلى الأردن غداً (الإثنين).

وكتب ابن مبارك في تغريدات على حسابه بتويتر: «بعد جهود كبيرة من الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية والمبعوث الأممي والسلطات الأردنية، أُعيد جدولة أول رحلة ليوم الإثنين القادم من مطار صنعاء»، مؤكداً أن هم الحكومة اليمنية تخفيف معاناة المدنيين اليمنيين في كل أنحاء البلاد.

واتهمت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية مليشيا الحوثي بارتكاب 2782 خرقاً للهدنة منذ سريانها، مؤكدة في بيان لها أن غالبية الخروقات في محافظة تعز المحاصرة، إذ ارتكبت المليشيا 656 خرقاً.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك 634 خرقاً في جبهات الضالع ولحج وأبين و386 خرقاً في جبهة الساحل الغربي والحديدة، و555 خرقاً في جبهة صعدة البقع و 551 خرقاً بجبهات مأرب والجوف.

وذكرت الوزارة في بيان حصلت «عكاظ» على نسخة منه أن تلك الأرقام تمثل الإحصاءات الأولية، موضحة أن ارتكاب الجرائم العسكرية يقوض الهدنة الإنسانية وتعتبر جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، داعية مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى إدانة الجرائم وممارسة الضغط على هذه المليشيا للتوقف عن استهداف المدنيين.

واستهدفت مليشيا الحوثي اليوم منزل الزعيم القبلي في مدرية رغوان بمحافظة مأرب حسن شعفان بطائرة مفخخة، ما أسفر عن إصابة 3 من أبناء الزعيم القبلي بينهم طفلة في الـ10من عمرها.

وأعلن الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي شن المليشيا هجومين بطيران مسير على عدد من القرى والمواقع العسكرية في مديرية حيس جنوب الحديدة ضمن 19 خرقاً نفذته خلال الـ24 ساعة في الساحل الغربي، مشيراً إلى أن الهجوم الحوثي أسفر عن إصابة أحد أفراد القوات المشتركة بجروح.