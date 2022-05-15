نجا قائد العمليات المشتركة في محافظة عدن العميد صالح علي حسن اليافعي من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة، تزامن ذلك مع دوي انفجار قوي في حي المعلا بمحافظة عدن، بحسب وسائل إعلام. ونقل الإعلام المحلي عن مصدر أمني اليوم (الأحد)، تأكيد وقوع انفجار وصفه بالعنيف في حي المعلا بمحافظة عدن اليمنية.

وبحسب المصدر الأمني، فقد استهدف الانفجار سيارة رئيس عمليات المنطقة الرابعة.

وأفاد شهود عيان بأن دوي الانفجار سمع بالقرب من حي حجيف بالمعلا، فيما ذكرت المعلومات أن الانفجار وقع في محيط مقر الشرطة ومقر الحزب الاشتراكي.