تمكنت قوات الجيش المصري من تصفية 4 إرهابيين في محافظة شمال سيناء إثر محاصرة وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذها العناصر الإجرامية مركزاً لتنفيذ عملياتها خلال الأيام الثلاثة الماضية. ونجحت القوات الجوية في تدمير 3 عربات دفع رباعي، وعدد من الأوكار.

وأفاد بيان صادر عن الجيش المصري اليوم (الأحد)، بأن قوات إنفاذ القانون تمكنت من تدمير عربة دفع رباعي مموهة تستخدمها العناصر الإرهابية في مهاجمة القوات، وضبط 2 آر بي جي، و3 رشاشات متعددة، ومسدس، و60 طلقة. وأكد المتحدث العسكري التحفظ على جثث القتلى الإرهابيين لتسليمها لذويهم حال التعرف عليهم.

ولفت إلى أنه خلال أعمال التفتيش والمداهمة عثرت القوات على عدد من الأسلحة مختلفة الأنواع وكميات كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة، وعدد من الخزن، وعبوات ناسفة مُعدة للتفجير وحزام ناسف وعدد من الأجولة تحتوي على مادة شديدة الانفجار TNT، ودوائر كهربائية معدة للتفجير، وكميات كبيرة من مواد الإعاشة، و21 هاتفا محمولا، و3 لاب توبات وتابلت.

وكانت مصادر قبلية أفادت (السبت) بأن قوات الجيش تمكنت من تصفية 3 قيادات داعشية خطيرة، بينهم عنصر من الصف الأول للتنظيم الإرهابي، هو جميل سليمان زريعي المكنى «أبو أنس»، المتورط في تفجيرات طابا وهرب من السجن عام 2011، ونجله وعنصر ثالث بعد اختبائهم في مبنى تابع لمديرية الصحة بقرية المقاطعة التابعة لمدينة الشيخ زويد.