أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الإمارات شريك أساسي للولايات المتحدة، وهنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبه انتخابه رئيسًا للبلاد. وأعرب الرئيس الأمريكي عن تطلعه إلى العمل مع الشيخ محمد بن زايد لتعزيز الروابط بين البلدين. وشدد بايدن على أن إدارته عازمة على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات خلال السنوات القادمة.وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد، اليوم بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.وعقد المجلس اجتماعاً في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.وأفاد بيان صادر من وزارة شؤون الرئاسة بأنه تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.