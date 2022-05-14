قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف إن الإمارات العربية المتحدة وهي تبدأ عهداً جديداً ومرحلة تاريخية في مسيرتها المباركة بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إنما تستكمل دورها الرائد وتعزز منجزاتها ومكتسباتها وتتطلع بكل ثقة وثبات إلى المستقبل كنموذج تنموي وريادي يحظى باحترام وإعجاب العالم.

ورفع باسمه وباسم جميع منسوبي الأمانة العامة ومكاتبها وبعثاتها أسمى التهاني والتبريكات إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه اليوم (السبت) رئيسا للدولة.

وعبر الحجرف عن إيمانه بأن مسيرة الإمارات العربية المتحدة ستمضي بثبات وقوة في ضوء الانتقال السلس والإجماع الذي حظي به انتخاب رئيس دولة الإمارات، كقائد ملهم لمستقبل مشرق، فخير خلف لخير سلف.

وأشاد بالدعم الكبير الذي يوليه الشيخ محمد بن زايد للمسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وإخوانه قادة دول المجلس لتحقيق أهداف المجلس ولتعزيز التكامل الخليجي وترجمة توجيهاتهم وتطلعات مواطني دول المجلس في كل ما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية والرفاه.

وعبر عن أصدق التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا، داعياً المولى عز وجل أن يديم الأمن والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد وإخوانه حكام الإمارات.