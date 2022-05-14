اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الغرب بشن حرب هجينة شاملة على بلاده، محذرا من أن تبعاتها ستطال جميع الدول دون استثناء. وقال في كلمة ألقاها خلال اجتماع لمجلس السياسة الخارجية والدفاعية اليوم (السبت): «شن الغرب حربا هجينة شاملة ضدنا يصعب التنبؤ بمدتها، لكن يبدو أن الجميع دون استثناء سيشعرون بعواقبها».



ولفت إلى أن بلاده فعلت كل ما في وسعها لتفادي المواجهة المباشرة. واعتبر أن الغرب يستخدم أساليب سرقة صارخة عبر سياسة العقوبات التي ينتهجها. وأفاد لافروف بأن بلاده باتت معتادة على العقوبات، قائلا: «لقد كانت مفروضة دائما تقريباً بشكل أو بآخر».

وحول حملة طرد الدبلوماسيين الروس من عدد من الدول الغربية، قال «إنها منسقة ولم نشهد مثلها حتى في السنوات الأكثر ظلاما من الحرب الباردة». وتطرق إلى المساعدات العسكرية لكييف، معتبراً أن دول الغرب مستعدة لمواجهة روسيا هناك حتى آخر أوكراني.

واعتبر أن هذا الموقف المتوتر يبدو مريحا بالنسبة للولايات المتحدة التي تدير العمليات في أوكرانيا من خلف المحيط، وتضعف أوروبا وتخلي أسواقها للبضائع والتكنولوجيات والمنتجات التقنية العسكرية الأمريكية، بحسب قوله.

ورأى وزير الخارجية الروسي أن دول الغرب فقدت نهائيا مصداقيتها كشريك قادر على التفاوض، محملاً واشنطن المسؤولية عن مهاجمة ليس روسيا فحسب بل كل دولة قادرة على انتهاج سياسة مستقلة.