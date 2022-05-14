تصاعدت الجرائم في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بشكل لافت، إذ هزت أمس (الجمعة) جريمة بشعة صنعاء إثر إقدام شاب على قتل والده وشقيقه وزوجتيهما والفرار من المنزل قبل أن يُلقى القبض عليه. وقال سكان محليون إن القيادي في حزب الإصلاح عبدالعزيز زهرة وزوجته ونجله وزوجته قتلوا على يد أحد أبنائه الذي تواترت معلومات أنه درس في عدد من دورات المليشيا الطائفية ليعود مطالباً بالميراث ويصفي أسرته بالكامل.

وأفاد السكان بأن عبدالعزيز زهرة كان يتولى سابقاً وكيل أمانة العاصمة صنعاء وأمين عام نادي اليرموك، ورفض مغادرة صنعاء مع بقية قيادات حزب الإصلاح وظل في منزله بحي حدة. ولم تستبعد مصادر متطابقة أن تكون الجريمة وراءها مليشيا الحوثي في إطار التصفيات التي تخطط لها والتي بدأتها بالسطو على منازل المناهضين لها.

وفي محافظة إب، قُتل شاب في الـ30 من عمره برصاص مسلح حوثي في مديرية ذي السفال بعد يوم من مقتل مواطن آخر. وزعمت المليشيا أن عملية القتل وراءها خلافات شخصية.

في غضون ذلك، قتل طفل وأصيب والداه بجروح جراء قصف المليشيا لمنزلهم في منطقة الضباب غرب تعز في إطار انتهاكاتها للهدنة الإنسانية.