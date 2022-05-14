أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات الدكتور أنور قرقاش أن الانتقال السلس للسلطة في البلاد «يعكس المستوى المتقدم لآليات الحكم».



وقال في سلسلة تغريدات عبر موقع تويتر اليوم (السبت): إن الانتقال السلس للسلطة في دولتنا يعكس رصانة العمل المؤسسي والمستوى المتقدم لآليات الحكم واستقرارها. وأضاف: كلنا ثقة بقيادة الشيخ محمد بن زايد، فهو قائد استثنائي وزعيم وطني يتميز بالحكمة والرؤية السديدة والمكانة الرفيعة إقليمياً ودولياً.

وشدد قرقاش على أن الإمارات ماضية بقيادته نحو مزيد من التقدم والازدهار. حفظ الله بلادنا قيادة وشعباً ورحم الشيخ خليفة بن زايد رحمة واسعة.