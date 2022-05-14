وصف نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرئيس الشيخ محمد بن زايد بأنه «ظل زايد وامتداده فينا ومؤسس مئوية دولتنا وحامي حمى اتحادنا».وأعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تغريدة انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات.وقال في في بيان صادر عنه اليوم (السبت): «في هذا اليوم المشهود من تاريخ دولتنا، وبعد أن ودعت دولة الإمارات الأب الحاني والقائد الثاني الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، انتخب المجلس الأعلى للاتحاد في العاصمة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة».وأضاف: «تبدأ دولة الإمارات مرحلة جديدة في تاريخها اليوم مع هذا القائد الذي عرفه شعبه منذ سنين طويلة.. عرفه قائداً في ميادين البطولة والرجولة.. وعرفه حامياً لحمى الاتحاد.. وبانياً لحصنه الحصين قواتنا المسلحة.. وعرفه مؤسساً لمؤية تنموية رسخت مكانة دولته بين الأمم والشعوب، وعرفه قائداً عالمياً بنى علاقات استراتيجية راسخة وقوية لدولته مع شرق العالم وغربه».