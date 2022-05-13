دعت 15 دولة أوروبية إسرائيل إلى التراجع عن مشروع لبناء أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وأعرب وزراء خارجية هذه الدول في بيان مشترك اليوم (الجمعة) عن قلقهم البالغ حيال قرار مجلس التخطيط الإسرائيلي الموافقة على مخططات لبناء أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية، مطالبين السلطات الإسرائيلية بالتراجع عن هذا القرار.وكانت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد أعلنت أن إسرائيل تعتزم المضي قدماً في خطط بناء 4000 مسكن للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، ما دفع السلطة الفلسطينية إلى التحذير من عواقب خطيرة لهذا القرار.وإذا تمت الموافقة بالفعل فسيكون ذلك أكبر عدد من المستوطنات التي تحظى بالموافقة منذ تولي الرئيس جو بايدن السلطة. ويعارض البيت الأبيض بناء مساكن في المستوطنات لأن ذلك من شأنه عرقلة التوصل إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.وتعد وزيرة الداخلية من أشد مؤيدي البناء في المستوطنات، ونشرت تغريدة قالت فيها إن لجنة التخطيط ستجتمع للموافقة على بناء 4000 مسكن، ما زعمت أنه أمر أساسي ومطلوب وواضح.