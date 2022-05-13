أعرب الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال سليمان عن الخسارة الأليمة التي تلقاها لبنان برحيل صديقهم الشيخ خليفة بن زايد والتي هي خسارة أكبر للشعب الإماراتي برحيل القائد الذي أوصل دولة الإمارات إلى أعلى مراتب الإنماء والتطور. وقال في تصريح إلى «عكاظ»: «لقد عرفت الشيخ خليفة خلال ولايتي الرئاسية، وحين زرت الإمارات استقبلني على أرض المطار وسادت الزيارة حينها أجواء إيجابية جدا، ولمست منه الود حين أخبرني عن محبته للبنان».وعن إنجازاته، أضاف الرئيس سليمان: «دائما سنتذكر «عرّاب» وثيقة الأخوة الإنسانية التي نقلت دولة الإمارات إلى مصاف الدول الراعية لحوار الأديان. سنتذكر لأنها باقية رغم رحيله لتخبر عنه في ظل القيادة الرشيدة لولي عهد إمارة أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد».وتقدم العماد سليمان بالعزاء إلى العالم العربي والإمارات وشعبها وحكامها.