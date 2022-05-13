نعى مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية اليوم (الجمعة)، بعد رحلة طويلة من العطاء قدم خلالها الكثير لبلاده ولأمته.

وأشار رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي، في بيان النعي، إلى أن الأمة العربية والإسلامية فقدت برحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قائداً حكيماً وفياً لشعبه وأمته، ونذر حياته لخدمتهما وساهم في تحقيق السلام العالمي وتلبية نداء المنكوبين في مشارق الأرض ومغاربها من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية التي غطت معظم بلدان العالم، منوهاً بموقف الفقيد ودعمه للشرعية اليمنية من خلال مشاركة بلاده في تحالف دعم الشرعية وإسهاماته الإنسانية في تقديم المساعدات الإغاثية وتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية عبر مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية.

وأكد أن هذه المواقف الأخوية النبيلة ستظل حاضرة في ذاكرة ووجدان أبناء اليمن، وأنها مجسدة لعمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين والضاربة جذورها في أعماق التاريخ.

وجاء في البيان «وبهذا المصاب الآليم يتقدم مجلس القيادة الرئاسي باسمه وباسم حكومة وشعب اليمن بخالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة، قيادة وشعبا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد المغفور له بإذن الله تعالى، سمو الشيخ خليفة بن زايد، برحمته الواسعة، وأن يسكنه فسيح جناته».

وقد أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي إعلان الحداد على روح الفقيد الراحل المغفور له رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.