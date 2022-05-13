نعى سلطان عُمان هيثم بن طارق، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم (الجمعة).

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، قال السلطان هيثم بن طارق إن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كان أحد القادة العرب الذين عملوا لخدمة أمتهم العربية والإسلامية وقاد دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعزيمة ومثابرة حتى أضحت معلما يشار إليه في كافة المجالات.

وأصدر السلطان هيثم بن طارق أمرا بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في القطاعين العام والخاص في البلاد وفي سفارات سلطنة عمان في الخارج لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم (الجمعة) ولغاية يوم الأحد القادم.

وأضافت الوكالة في بيان نشرته اليوم: وإذ تشارك سلطنة عُمان قيادةً وحكومةً وشعباً الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة أحزانهم في مصابهم الجلل، لتدعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بفيض رحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، وأن يمد عائلته الكريمة وإخوته الشيوخ وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق بجميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.