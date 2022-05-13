نعى الديوان الملكي في البحرين، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم (الجمعة) بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها.

وقال ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في بيان للديوان الملكي البحريني: كان -رحمه الله- قائداً حكيماً كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته وخدمة الإنسانية، معربين عن خالص تعازينا إلى إخواننا أسرة آل نهيان المالكة الكرام وشعب الإمارات العزيز.

وأضاف: إن مملكة البحرين التي آلمها هذا المصاب الجسيم لتعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أسرة آل نهيان الكرام وحكومة وشعب الإمارات، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرة آل نهيان وشعب الإمارات الشقيق الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون

ووفقا لوكالة أنباء البحرين، فقد أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة قرارا جاء فيه: «حداداً على روح الفقيد الراحل المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يُعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في مملكة البحرين لمدة ثلاثة أيام».