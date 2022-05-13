نعت وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع، قائد الوطن وراعي مسيرته رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم (الجمعة) 13 مايو 2022.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، فقد أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الإعلام على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -رحمه الله- مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم.