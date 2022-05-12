اتهم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان باليمن (تحالف رصد) اليوم (الخميس) مليشيا الحوثي بمداهمة 12038 منزلاً في 17 محافظة يمنية خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2020، مؤكداً في تقريره المعنون بـ«العيب الأسود» أن المليشيا فجرت 853 منزلاً..

وذكر تحالف رصد أن الحوثي ألحق أضراراً كلية وجزئية بـ 462 منزلاً واحتل 243 منزلاً ونهب وعبث بمحتوى 1592 منزلاً، موضحاً أن فريقه تحقق من مقتل وإصابة 1304 مدنيين بينهم 148 طفلاً و194 امرأة و125 مسنا خلال الاستهداف المباشر لمنازلهم أثناء المداهمات والاقتحامات بهدف النهب أو التفجير أو احتلالها.

وأشار التقرير إلى أن محافظة الحديدة الأكثر تعرضا للمداهمات بواقع 1530 مداهمة تلتها محافظة صنعاء بـ1493 ثم أمانة العاصمة صنعاء 1240 مداهمة تليها محافظة إب بـ 1092 مداهمة ثم محافظة تعز في المرتبة الخامسة 1021 مداهمة.

وأفاد التقرير بأن 566 مدنياً قتلوا بينهم 51 طفلا و64 امرأة و69 مسنا، وأصيب 740 مدنياً بينهم 97 طفلاً و130 امرأة و56 مسنا جراء المداهمات والاقتحامات للمنازل. ولفت التقرير إلى أن 1143 أسرة شردت بعد اقتحام وتفجير وتدمير منازلهم، مطالباً مليشيا الحوثي بالتوقف الفوري عن مداهمة منازل اليمنيين وقتلهم وإعدامهم وتصفيتهم والاعتداء الجسدي على ساكني المنزل بمن فيهم الفئات الضعيفة من نساء وأطفال ومسنين، واحترام الأعراف والعادات والتقاليد اليمنية التي تجرم وترفض مداهمة المنازل وانتهاك حرمة ساكنيها.

وشدد التقرير على ضرورة إجبار المليشيا على تقديم التعويض العادل للضحايا عن كل ما لحق بهم من خسائر بشرية ومادية جراء تلك الاقتحامات بما في ذلك المنازل المفجرة والمدمرة كليا أو جزئيا وإعادة المنازل المحتلة لأصحابها وكذلك المحتويات المنهوبة.