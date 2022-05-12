أفادت بريطانيا بأن القوات الأوكرانية تواصل هجوماً مضاداً في شمال خاركيف ثاني أكبر مدن البلاد، وتستعيد عدة بلدات وقرى قرب الحدود الروسية في وقت أقر فيه الجيش الأوكراني بتقدم القوات الروسية في دونيتسك.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في إحاطتها على تويتر اليوم (الخميس) أن التقارير تفيد بأن روسيا سحبت وحدات من المنطقة ومن المرجح أن تعيد نشرها بعد تعويض الخسائر التي لحقت بها على الضفة الشرقية لنهر سيفرسكي دونيتس على الرغم من نجاحها في تطويق مدينة خاركيف.

وقالت إن انسحاب القوات الروسية من منطقة خاركيف هو اعتراف ضمني بعجزها عن الاستيلاء على المدن الأوكرانية الرئيسية حيث توقعوا مقاومة محدودة من السكان.

من جهة أخرى، تجري التشيك محادثات مع ألمانيا بشأن توريد الدبابات التي من شأنها أن تسمح لها بالمقابل في إرسال المزيد من دباباتها التي تعود إلى الحقبة السوفيتية إلى أوكرانيا.

وأوضحت وزيرة الدفاع التشيكية جانا سيرنوشوفا أن بلادها قد تحصل على دبابات «ليوبارد» من ألمانيا، لكنها رجحت أنها لن تكون الأكثر حداثة.

وتمتلك التشيك 30 دبابة T-72M4CZ حديثة وعشرات أخرى من ذات الطراز لكن دون تحديث أرسلت بعضاً منها إلى أوكرانيا وذلك بعد بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، كما أرسلت المزيد من المعدات الثقيلة من مستودعات الجيش وشركات الأسلحة الخاصة، بما في ذلك المدفعية ومركبات القتال والمعدات المضادة للطائرات وقاذفات صواريخ متعددة.

ووافق الرئيس التشيكي ميلوش زيمان أمس على طلب 103 من مواطنيه الانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية لمساعدتهم في محاربة روسيا.

وينتمي هؤلاء الـ 103 إلى ما مجموعه 400 تشيكي تقدموا بطلبات للحصول على إعفاء من الحظر الذي يمنع القتال في الجيوش الأجنبية، وفقاً لوزارة الدفاع.