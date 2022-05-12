أعلنت وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعديل مدة الخدمة الوطنية للمجندين الذكور والإناث الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى، أو الحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، ستصبح مدة الخدمة الوطنية للمجندين الذكور 11 شهرا للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى، و3 سنوات للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، أما المجندات الإناث فستكون مدة الخدمة الوطنية 11 شهرا.

وجاء هذا التعديل تنفيذا لتوجيهات ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، انطلاقاً من حرص القيادة الإماراتية على تطوير برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية وتتويجاً لجهود العمل المثمر الذي تم في برنامج الخدمة الوطنية خلال السنوات الماضية الذي حقق نتائج مشرفة، حيث إن هذا التغيير نتج عن دراسات وقراءات مستمرة لتجارب الدول الأخرى المطبقة للخدمة الوطنية والاستفادة من خبراتها وتعلم الدروس المستفادة من الدورات السابقة للخدمة الوطنية في الدولة.

ويهدف برنامج الخدمة الوطنية بصورته المحدثة إلى زيادة الجرعات التدريبية للمجندين وإدراج مواضيع جديدة لم تكن موجودة سابقاً وزيادة الواقعية في التدريب من خلال تكثيف التطبيقات والتمارين العملية الأمر الذي يساهم في تعزيز ثقة المجندين وإكسابهم المزيد من المهارات اللازمة لأداء الواجبات المطلوبة منهم بجدارة واقتدار.