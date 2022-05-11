تمكنت قوات الجيش المصري من قتل 16 عنصرا من تنظيم «داعش» الإرهابي خلال مداهمات في مناطق رفح والشيخ زويد لملاحقة العناصر الإجرامية المسلحة.

وأعلن في بيان اليوم (الأربعاء) مقتل 16 إرهابيًا في محافظة شمال سيناء، مضيفا أن ملاحقة الإرهابيين أسفرت عن مقتل ضابط و4 جنود وإصابة جنديين اثنين خلال العمليات الأمنية. وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد غريب عبد الحافظ: إن قوات الجيش شنت مداهمات على عدة مناطق بسيناء، وتمكنت من تصفية 10 داعشيين خلال اشتباكات جرت عند ساحل البحر بمدينة رفح. وأكد أن الجيش يواصل عمليات تمشيط واسعة النطاق في مناطق رفح والشيخ زويد لملاحقة كافة العناصر المسلحة.

وتأتي هذه العملية بعد أيام من إحباط الجيش لهجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب القناة.

وذكر المتحدث العسكري أن مجموعة من العناصر الإرهابية هاجموا نقطة رفع مياه غرب سيناء وتم الاشتباك والتصدى لهم من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، ما أودى بحياة ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد. وأضاف المتحدث أنه يجري حاليا مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.