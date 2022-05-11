في ثاني جريمة لمسلحي وقيادات المليشيا بحق ذويهم تشهدها اليمن خلال أقل من 24 ساعة، أطلق مسلح حوثي النار على 6 أشخاص من أسرته فأردى 4 منهم نتيجة خلاف على تقاسم الميراث في جنوب محافظة الحديدة.

وتزايدت جرائم مسلحي الحوثي بحق ذويهم في الآونة الأخيرة بشكل ملفت، إذ أقدم أمس (الثلاثاء) المسلح الحوثي محمد العسكري على قتل 4 من أسرته بينهم امرأة وطفل وأصاب اثنين آخرين أحدهما مسنة في منطقة جبل رأس جنوب الحديدة.وذكرت مصادر محلية أن الجاني من مسلحي المليشيا الذين شاركوا في المعارك ولوحظ عليه تشدده للفكر الطائفي للمليشيا عقب عودته وإصراره على ضرورة تقاسم الميراث مع أسرته لتتحول جلسة التقسيم إلى مأساة مؤلمة.وكان مسلح حوثي قتل شقيقه وزعيم قبلي وأصاب آخرين في محافظة إب أمس الأول نتيجة خلافات بينهم بمنزل الزعيم القبلي القتيل، ووفقاً لشهود عيان فإن القاتل ينتمي إلى الأسرة الحوثية لكنه لم يعرف أسباب الاقتتال بعد أن أخفت المليشيا كل الدلائل.وتتكتم مليشيا الحوثي على جرائم قتل الأقارب، وتحاول إظهار عدم علاقة الدورات الطائفية بهذه الجرائم، كما فعلت مع حادثة قتل أب وأم في المحويت على يد ابنهم الذي عينته المليشيا مشرفا ثقافيا بمديرية حفاش، غير أن مراقبين يمنيين يعزون السبب الرئيسي لكل هذه الجرائم إلى التعبئة الطائفية الإجرامية التي تحث على العنف والقتل حتى داخل الأسرة الواحدة.