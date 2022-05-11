رجحت وسائل إعلام تركية عقد اجتماع قريب بين وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره المصري سامح شكري خلال الفترة القادمة. ونقل موقع صحيفة «يني شفق» عن مصادر دبلوماسية قولها: «إنه قد يكون هناك اجتماعات على المستوى الوزاري عقب اجتماعات نواب الوزراء في الفترة القادمة في إطار تطبيع العلاقات بين القاهرة وأنقرة».وكان سياسي تركي بارز قال أمس (الثلاثاء): إن حزب العدالة والتنمية الحاكم رسم «خريطة طريق» لخطوات إعادة العلاقات بشكل طبيعي مع مصر. ولفت المستشار السياسي السابق للرئيس التركي الدكتور تورهان شوماز، إلى أن الحزب الحاكم في تركيا شرع في إطلاق خطوات للتطبيع مع القاهرة خلال الفترة القادمة بعد اتخاذ الحزب قرار بدء المصالحة بما يصب في مصلحة البلدين.وفتحت زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان الأخيرة إلى السعودية والإمارات وتصريحاته عن آفاق جديدة لتطوير العلاقات مع جيران بلاده الإقليميين الباب أمام تأويلات عديدة وتكهنات بإعادة العلاقات مع مصر خلال الأيام القادمة.ونقلت وسائل إعلام عن الرئيس التركي قوله خلال زيارته الأخيرة للسعودية: لدينا سياسات إزاء إسرائيل، ويمكن اتباع نهج مماثل إزاء مصر، وسيشير إحراز نتائج إيجابية في هذا السبيل إلى إمكانية تبني خطوات على مستوى أرفع. وأضاف أردوغان: «يتعين علينا الدخول في مرحلة جديدة مع الدول التي نتقاسم معها نفس المعتقدات والأفكار، إنها مرحلة كسب أصدقاء وليس خلق أعداء».