اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي اليوم (الثلاثاء) مليشيا الحوثي بالتعنت بتحويل مطار صنعاء من ملف إنساني إلى قضية سياسية وتحريف الملف عن أهدافه الإنسانية الذي أبرم الاتفاق من أجلها، مؤكداً دعمه للهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة بكامل بنودها، بما في ذلك الإصرار على فتح المعابر على مدينة تعز المحاصرة من قبل المليشيا.

وأكد الرئيس اليمني أثناء لقائه المبعوث الأممي هانس غرندوبرغ استعداد الحكومة الشرعية لتقديم كل ما يلزم من أجل تسهيل إنجاح الجهود الأممية لإحلال السلام بما يؤدي إلى إنهاء الانقلاب الحوثي بدعم إيراني.

وأشار العليمي إلى أن الحكومة اليمنية قدّمت الكثير من المقترحات، إلا أنها قوبلت بتعنت واضح من قبل المليشيا الحوثية، مشدداً على ضرورة التزام الحوثيين بتسليم المرتبات لموظفي الدولة من عائدات إيرادات ميناء الحديدة النفطية، وفقاً لما نص عليه اتفاق ستوكهولم وضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق الأسرى، بموجب الاتفاق الذي تم مع مكتب المبعوث الأممي.

وعرض المبعوث الأممي على الرئيس اليمني إيجازا بالجهود المبذولة لتثبيت الهدنة الإنسانية بما يؤدي إلى تخفيف المعاناة على كافة أبناء الشعب اليمني.