كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن التحالف الدولي لمواجهة داعش نفذ عملية إنزال الليلة الماضية في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي شرق الفرات، استهدفت منزلا تقطنه عائلة نازحة من مدينة الميادين السورية، وجرى اعتقال أشخاص بتهمة الارتباط بالمليشيات التابعة للنظام الإيراني في سورية.

ووفقاً للمصادر، فإن التحالف وقوات سورية الديموقراطية (قسد) اعتقلوا قبل نحو 4 أشهر فردا من العائلة ذاتها بذات التهمة. وشهدت عملية الإنزال الجوي مشاركة من قبل طائرات حربية ومروحية تابعة للتحالف بالإضافة لطيران مسير.

وطالبت القوة المنفذة قاطني المنزل بتسليم أنفسهم عبر مكبرات صوت، وهو ما حدث بالفعل بحسب المرصد، الذي لفت إلى أن عملية الإنزال جرت بالقرب من معمل السجاد ضمن البلدة.

وأفاد المرصد بأن قوات من سورية الديموقراطية شاركت في عملية الإنزال خصوصا أن بلدة الشحيل تخضع لسيطرتها. ونفذت قوات التحالف عمليات إنزال سابقة في سورية استهدفت بها عناصر من داعش والقاعدة.

يذكر أن قوات أمريكية تتواجد في سورية لتقديم الدعم إلى قوات سورية الديمقراطية، وأغلبها من المقاتلين الأكراد في عمليات تعقب العناصر المتطرفة من تنظيمي «داعش والقاعدة» الإرهابيين.