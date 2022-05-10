وافق أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح والوزراء، وكلفهم بتصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الحكومة الجديدة، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الكويتية اليوم (الثلاثاء).

وكان رئيس الوزراء الكويتي قد تقدم باستقالته في الخامس من شهر أبريل إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

وجاءت الاستقالة تفاديا لتصويت مجلس الأمة الكويتي على طلب «عدم التعاون» مع الحكومة الذي كان مقررا في اليوم التالي، بعد استجواب رئيس الوزراء في البرلمان.

ويعني تصويت البرلمان على عدم التعاون مع الحكومة دستوريا رفع الأمر لأمير البلاد ليقرر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين وزارة جديدة أو حل مجلس الأمة.

ودار الاستجواب الذي قدمه ثلاثة نواب معارضين حول اتهامات للحكومة بعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد.