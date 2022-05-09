حذر المرشد الإيراني علي خامنئي من توسع رقعة الاحتجاجات الشعبية المناهضة لنظام الملالي على خلفية قرار حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي وقف الدعم عن «الطحين» الأمر الذي تسبب بزيادة كبيرة في أسعار الخبز ودفع المواطنين إلى الشوارع في عدة مدن احتجاجا على تدهور الأحوال المعيشية. وزعم خامنئي في خطاب ألقاه أمام مجموعة من العمال الإيرانيين بأن احتجاجات النقابات العمالية مرتبطة بـ «استفزازات الأعداء»، وأعرب عن دعمه للسياسات الاقتصادية لحكومة رئيسي. وانتقد ضمنيا سياسات حكومة الرئيس السابق حسن روحاني من دون أن يتحدث عن أي نقاط ضعف في الخطط الاقتصادية للحكومة الحالية.ودفع ارتفاع التضخم والزيادة المطردة في أسعار السلع والخدمات المختلفة في إيران في السنوات الأخيرة إلى خروج مسيرات احتجاجية كبيرة من المعلمين والعمال والمزارعين.في غضون ذلك، اعتقلت قوات أمن النظام عشرات المتظاهرين في مدن مختلفة من محافظة خوزستان خلال الأيام الثلاثة الماضية، فيما يستمر قطع شبكة الإنترنت عن الهواتف المحمولة خصوصا في الأهواز وبعض مدن خوزستان.