أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنها ناقشت مع مجموعة السبع دعم الاتحاد والمسار الأوروبي لأوكرانيا، كاشفة أن الموقف من انضمام كييف إلى التكتل سوف يصدر الشهر القادم. وقالت في تغريدة على حسابها في تويتر، اليوم (الإثنين)، إن المفوضية تتطلع لتلقي الإجابات على استبيان عضوية الاتحاد.وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كرر مرارا خلال الأشهر الماضية أن بلاده باتت قريبة جداً من هذا التحول، في إشارة إلى دخول الاتحاد. وأوضح أن المفوضية الأوروبية والحكومة الأوكرانية تتحركان معا نحو هذا الهدف الإستراتيجي.ووقعت الرئاسة الأوكرانية في 28 فبراير الماضي، طلبا رسميا للانضمام على الفور إلى الاتحاد الذي يضم 27 دولة بموجب إجراء خاص لأن كييف تدافع عن نفسها في مواجهة روسيا.وعلى الرغم من أن قادة الدول الأوروبية الذين اجتمعوا في فيرساي خلال مارس الماضي، أوضحوا أن مسار الانضمام إلى عضوية الاتحاد لا يمكن أن يكون سريعا أو متسرعاً، ما أحبط قليلا في حينه الطموحات الأوكرانية.من جهتها، حذرت موسكو أكثر من مرة من تلك الخطوة، معتبرة أنها لا تنفصل عن الانضمام لحلف شمال الأطلسي، ما يعتبر خطاً أحمر بالنسبة لها ولأمنها الإستراتيجي.