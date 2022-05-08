لم يمر تصويت اليوم الأخير للبنانيي الخارج (الأحد) من دون تجاوزات وخلافات بين المقترعين على خلفية انتماءاتهم السياسية. وتحدث شهود عيان عن مشاحنات بين مناصري التيار الوطني الحر الذي يرأسه النائب صهر الرئيس جبران باسيل ومعارضين للسلطة.وتداول لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمناصرين لرئيس البرلمان نبيه بري وهم يرددون «بالروح بالدم نفديك يا نبيه.. يا نبيه ارتاح ارتاح برلين صارت شياح»، في إشارة إلى منطقة في الضاحية الجنوبية لبيروت تعرف بأنها خاضعة لسيطرة حركة أمل التي يتزعمها بري.وأكدت وسائل إعلام لبنانية وقوع إشكال بين مناصري التيار الوطني خلال الحديث مع الناخبين ما أدى إلى امتعاض عدد من الشباب اللبنانيين الذين رفضوا وجودهم، متهمين إياهم بأنهم أوصلوا لبنان إلى الانهيار.وتحدث أحد الشباب قائلا: «ما أزعجنا أنهم السبب في ما وصلنا إليه اليوم ولا يزالون يحاولون الترويج لأنفسهم ويطلبون انتخابهم»، مؤكدا «لن ننتخبهم مجددا».وفضح تسجيل مصور أحد مسؤولي مليشيا «حزب الله» في مالمو بالسويد وهو يقدم رشوة لموظفة في السفارة لتسجيل إحدى الناخبات التي لم يرد اسمها.وقوبل الفيديو بردود فعل مستنكرة ورافضة في لبنان خصوصا من الناشطين على وسائل التواصل الذين أكدوا أن اللبنانيين يعولون على هذه الانتخابات للتغيير.وكتب الناشط جوي حداد على حسابه في «تويتر»: «بدل أن تصرخوا من برلين للشياح عودوا إلى الشياح واتركوا برلين»، فيما علقت الناشطة زويا عطوي بقولها: «المطلوب أن تصبح الشياح برلين وليس العكس». وسخرت الصحفية فاطمة قائلة «في هذه الأثناء تشهد الشياح إقبالا كثيفا من قبل طالبي اللجوء».