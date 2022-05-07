اتهم رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) فياتشيسلاف فولودين واشنطن بتنسيق العمليات العسكرية في أوكرانيا، معتبرا أن ذلك يرقى إلى مستوى التدخل المباشر في العمليات العسكرية ضد موسكو. وقال على قناته على «تلغرام» اليوم (السبت): «تقوم واشنطن بشكل أساسي بتنسيق وتطوير العمليات العسكرية، وبالتالي تشارك بشكل مباشر في العمليات العسكرية ضد بلدنا»، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عالمية.وزودت واشنطن وأعضاء أوروبيون في حلف شمال الأطلسي (الناتو) كييف بأسلحة ثقيلة لمساعدتها على مقاومة الهجوم الروسي الذي أسفر عن احتلال مناطق من شرق وجنوب أوكرانيا لكنه فشل في السيطرة على كييف.لكن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو قالوا مراراً إنهم لن يشاركوا في القتال بأنفسهم من أجل تفادي أن يصبحوا طرفاً في النزاع.وقال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة قدّمت معلومات مخابراتية لأوكرانيا للمساعدة في التصدي للهجوم الروسي لكنهم نفوا أن تكون هذه المعلومات تتضمن بيانات استهداف دقيقة.