أسقطت قوات الجيش الوطني اليوم (السبت) طائرات هجومية مسيرة حوثية أطلقتها المليشيا نحو المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية في منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر بمحافظة صعدة.

وقال قائد اللواء الثالث عاصفة اللواء محمد العجابي: «إن وحدة الرصد والاستطلاع في اللواء الثالث عاصفة رصدت تحليق طائرات هجومية مسيرة حوثية فوق مواقع الجيش الوطني في جبال كلح الكرس وجبال المدافن»، موضحاً أن الوحدة أرسلت بلاغا فوريا لاختراق الطائرات المسيرة لتقوم القوات الجوية باستهدافها وتدميرها.

وأشار إلى أن الخروقات الحوثية مستمرة وتمثل انتهاكاً صارخاً للهدنة الأممية.

وكانت وزارة الدفاع اليمنية أعلنت أمس رصدها 341 خرقاً حوثياً خلال الفترة من 30 أبريل وحتى 4 مايو في محافظات مأرب والجوف وصعدة وحجّة وأبين والحديدة وتعز والضالع رغم التزام قوات الجيش الوطني بالوقف التام لإطلاق النار تنفيذاً لتوجيهات قياداته، مشيرة إلى أن الخروقات تمثلت بقيام المليشيا بتنفيذ عمليات هجومية ومحاولات تسلل إلى مواقع قوات الجيش في مختلف الجبهات وإطلاق 8 صواريخ منها 4 باليستية و4 كاتيوشا في تصعيد غير مسبوق منذ انطلاق الهدنة، إضافة إلى استحداث مواقع وبناء تحصينات وحفر خنادق في مختلف الجبهات.

وأشارت الوزارة إلى أن المليشيا دفعت بتعزيزات بشرية وأسلحة وعتاد إلى مختلف الجبهات شمال وغرب وجنوب مأرب واستهدفت أحياء سكنية.