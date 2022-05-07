للمرة الثانية خلال أسبوع، استهدفت الولايات المتحدة مواقع للمليشيات الإيرانية في سورية، ودوت انفجارات عدة اليوم (السبت)، في مدينة دير الزور ومحيطها الخاضعة لسيطرة قوات النظام والمليشيات التابعة لطهران إثر استهداف جوي جديد لمواقعها في منطقة «حويجة كاطع» و«الجسر الجديد الترابي»، دون معلومات عن الخسائر البشرية والمادية إلى الآن.

وفيما لم يعلن عن هوية الطائرات التي استهدفت المنطقة، وهو ثاني استهداف خلال أقل من أسبوع، أفادت مصادر موثوقة بأن الغارة على مواقع مليشيات طهران بدير الزور نفذتها مسيرات أمريكية.

وكان المرصد السوري لفت إلى أن طائرات حربية مجهولة شنت غارات استهدفت نقاطا عسكرية للمليشيات الإيرانية في بادية العشارة بريف دير الزور، وسمع دوي 5 انفجارات على الأقل نتيجة الغارات الجوية دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وفي يناير الماضي استهدفت طائرات مسيرة مجهولة موقعاً عسكرياً في منطقة التبني وبادية المسر بريف دير الزور الغربي، وسمع دوي انفجارات عنيفة في مناطق نفوذ المليشيات التابعة لإيران بريف دير الزور الشرقي ضمن منطقة غرب الفرات ناجمة عن قصف من طائرات مسيّرة مجهولة الهوية، طال مواقع تتحصن بها مليشيات موالية لإيران في محيط مزارع مزار عين علي الواقعة على أطراف مدينة القورية ضمن بادية العشارة

في بادية دير الزور الشرقية.