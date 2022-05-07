أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مجددا استعداده للجلوس مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة القضايا الصعبة، معتبرا أن الأولوية تتمثل بانسحاب القوات الروسية إلى حدود 23 فبراير الماضي. وقال مكتب الرئيس الأوكراني أمس (الجمعة): إن القرم ودونيتسك ولوغانسك قضايا يجب حلها في المباحثات.وكان الرئيس الأوكراني قال إن روسيا تظن أن بوسعها الإفلات من الملاحقات القضائية المتعلقة بجرائم الحرب بسبب تهديدها بشن هجوم نووي. وأضاف زيلينسكي مخاطبا مركز أبحاث تشاتام هاوس البريطاني من خلال مترجم «لا يعتقدون أنه يمكن تحميلهم المسؤولية عن جرائم الحرب لأن لديهم قوة الدولة النووية».واعتبر أن «هذا هو اليوم الـ72 من الحرب الشاملة، ولا يمكننا أن نرى نهاية لها بعد، ولا يمكننا أن نشعر بأي استعداد من الجانب الروسي لإنهائها».في غضون ذلك، كشفت الرئاسة الروسية جدول أعمال الاحتفال بعيد النصر هذا العام، مؤكدة أن بوتين سيحضر الحفل المقرر الإثنين القادم.