أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مجددا استعداده للجلوس مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة القضايا الصعبة، معتبرا أن الأولوية تتمثل بانسحاب القوات الروسية إلى حدود 23 فبراير الماضي. وقال مكتب الرئيس الأوكراني اليوم (الجمعة): إن القرم ودونيتسك ولوغانسك قضايا يجب حلها في المباحثات.وكان الرئيس الأوكراني قال إن روسيا تظن أن بوسعها الإفلات من الملاحقات القضائية المتعلقة بجرائم الحرب بسبب تهديدها بشن هجوم نووي. وأضاف زيلينسكي مخاطبا مركز أبحاث تشاتام هاوس البريطاني من خلال مترجم «لا يعتقدون أنه يمكن تحميلهم المسؤولية عن جرائم الحرب لأن لديهم قوة الدولة النووية».واعتبر أن «هذا هو اليوم الـ72 من الحرب الشاملة، ولا يمكننا أن نرى نهاية لها بعد، ولا يمكننا أن نشعر بأي استعداد من الجانب الروسي لإنهائها».في غضون ذلك، كشفت الرئاسة الروسية جدول أعمال الاحتفال بعيد النصر هذا العام، مؤكدة أن بوتين سيحضر الحفل المقرر الإثنين القادم.وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن الرئيس بوتين سيلقي كلمة في عيد النصر الموافق لـ9 مايو كما يضع الزهور على ضريح الجندي المجهول. وأعلن جهاز الإعلام التابع للرئاسة الروسية تنظيم عرض عسكري في اليوم نفسه.ويأتي إعلان الرئاسة الروسية ليقطع الشك باليقين بشأن مشاركة بوتين في الاحتفال، حيث كان مصدر مطلع في الكرملين كشف في وقت سابق أن الرئيس الروسي سيخضع قريبا لجراحة لإزالة ورم خبيث من جسده.