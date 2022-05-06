أعلنت قيادة التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) اليوم (الجمعة)، انتهاء عملية إطلاق سراح ونقل 163 أسيرا حوثيا ضمن المبادرة الإنسانية السعودية.

وأكدت أن هذه المبادرة جاءت من منطلق إنساني لإنهاء ملف الأسرى ودعم جهود السلام، مثمنة جهود ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تنسيق إعادة الأسرى.

وكان التحالف قد أعلن عصر اليوم مغادرة طائرتين إلى عدن وصنعاء لتسليم الأسرى ضمن المبادرة السعودية الإنسانية، وأكد أن 37 أسيرا نُقلوا براً وسُلِّموا لاعتبارات إنسانية وقرب مناطق إقامتهم من الحدود، وأنه تم نقل 108 أسرى إلى عدن و9 أسرى إلى صنعاء، في حين يجري تسليم 9 مقاتلين أجانب لسفارات دولهم.