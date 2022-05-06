أطلق المغتربون اللبنانيون، اليوم (الجمعة)، المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية في عدد من الدول العربية إضافة إلى إيران.ويبلغ عدد الناخبين الذين يدلون بأصواتهم اليوم 30929، يتوزعون على 10 دول: السعودية ومصر وقطر والأردن وسلطنة عمان والكويت والعراق والبحرين وسورية، وإيران ضمن 13 مركز اقتراع، وتستمر حتى الـ10:00 ليلاً (بتوقيت لبنان).وفتح عند الساعة الـ5:30 صباحاً أول صندوق اقتراع في العاصمة الإيرانية طهران.ومن المفترض أن يدلي 13239 ناخباً مسجلاً في السعودية بأصواتهم، و7340 في قطر، و5788 في الكويت و1010 في سورية، و901 في سلطنة عمان، و708 في مصر، و637 في البحرين، و645 في إيران، 498 في الأردن، و330 في العراق.وبدأت الساعة الـ6:00 صباحاً بتوقيت بيروت عملية الاقتراع في سلطنة عمان حيث يقدر عدد الناخبين بـ903، موزعين على 3 مكاتب اقتراع في المدرسة العُمانية العالمية.ويدلي المغتربون اللبنانيون بأصواتهم في أجواء هادئة، وكشف سفير لبنان في الرياض فوزي كبارة أن الإقبال كثيف على مركز الاقتراع ولا توجد أي مشكلات، متوقعاً أن تصل نسبة التصويت إلى 70%.يذكر أن عدداً من المغتربين في الدول العربية، سجلوا أسماءهم للمشاركة في الانتخابات بالخارج من دون التنبّه إلى مواقيت الاقتراع التي تتزامن مع عطلة عيد الفطر التي يمضونها عادة في لبنان، والتي تمتد إلى ما بعد تاريخ التصويت أي اليوم، وهذا سيحرمهم من المشاركة في الانتخابات؛ لأن تسجيل أسمائهم على لوائح المغتربين يمنعهم من ممارسة حقهم الانتخابي في لبنان.ويجيء الاقتراع وسط مخاوف من مقاطعته، إذ حذر مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، قبل أيام، من «خطورة الامتناع عن المشاركة في الانتخابات»، لافتاً إلى أن الجوع لا يميز بين الطوائف. واعتبر أنّ الانتخابات الفرصة المتوافرة لتحقيق التغيير.