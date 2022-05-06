أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الجمعة)، مغادرة أولى طائرات نقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن ضمن المبادرة السعودية الإنسانية.وأشار التحالف إلى أن ٣ مراحل لنقل الأسرى جواً إلى صنعاء وعدن ستكتمل اليوم.وأفادت أنباء بأن عدد أسرى الحوثيين المفرج عنهم ضمن المبادرة السعودية الإنسانية يبلغ 108 أشخاص، ووصول أول طائرة تحمل 40 أسيرا حوثيا إلى عدن.