كشفت صحيفة «التايمز» البريطانية أن الطبيبة فالنتينا جالاتوفا (27 عاما) أول جندية روسية تقتل خلال الحرب في أوكرانيا الشهر الماضي في هجوم بقذائف الهاون خلال حصار ماريوبول.وولدت فالنتينا في سيبيريا عام 1994 وانتقلت إلى فورونيج على بعد 100 ميل من الحدود الأوكرانية عندما كانت طفلة.ودرست علم النفس في دونيتسك المنطقة الانفصالية الواقعة في شرق أوكرانيا. وبعد الحرب الروسية في فبراير انضمت إلى الانفصاليين الموالين للكرملين وخدمت كمسعفة بالخطوط الأمامية.وأكد الإعلام الروسي وفاتها هذا الأسبوع بعد دفنها قرب فورونيج، فيما قتل زوجها خلال القتال في دونيتسك العام الماضي، وستتولى والدتها رعاية ابنها البالغ 8 أعوام.وبحسب «التايمز»، فإن نحو 41 ألف مجندة تخدم في الجيش الروسي، أي ما يزيد على 4% من قوته، رغم أن النساء ممنوعات من تولي أدوار قتالية على الخطوط الأمامية.وأفادت بأن هناك نحو 4 آلاف ضابط من الإناث و44 برتبة عقيد حتى العام الماضي.وفي المقابل، تشكل النساء 15% من الجيش الأوكراني ويسمح لهن بتولي أدوار قتالية، وفقدت كثيرات حياتهن من بينهن أولغا سيميدانوفا (48 عاما)، بعدما أصيبت بالرصاص على الحدود مع دونيتسك في مارس الماضي.