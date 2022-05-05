أطلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الخميس)، منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة بلاده في الحرب أمام روسيا وإعادة بناء البنى التحتية. وقال زيلينسكي في رسالة فيديو بالإنجليزية نشرها على حسابه في «تويتر»: «بنقرة واحدة يمكنكم التبرع بأموال لحماية المدافعين عنا وإنقاذ المدنيين وإعادة بناء أوكرانيا».وأعلن أن المنصة تأتي تحت مسمى «يونايتد 24»، مضيفا: «كل تبرع مهم للنصر».في غضون ذلك، أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستقدم مساعدة مالية بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني للأشخاص الأكثر عرضة للخطر في أوكرانيا وعند حدودها.وأفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا» بأن الأموال ستذهب إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الخيرية التي تقدم مساعدات حيوية وتدعم الناجين من العنف الجنسي في الدولة التي مزقتها الحرب، حيث لا يزال الغزو الروسي يفاقم أزمة إنسانية هائلة ويدفع الأشخاص للفرار.وجرى حتى الآن تخصيص إجمالي حزمة المساعدة الإنسانية البريطانية لأوكرانيا وقيمتها 220 مليون جنيه إسترليني. وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس: «دعمت بريطانيا الشعب الأوكراني طوال هذا الصراع». وأضافت: «بوصفنا إحدى أكبر الجهات المانحة الإنسانية سنواصل ضمان أن يحصل من يتحملون العبء الأكبر للحرب على المساعدة المنقذة للحياة التي يحتاجون إليها».