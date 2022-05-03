اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوكرانيا ليست جادة بشأن مفاوضات السلام.وفي اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الثلاثاء)، قال بوتين إن على الغرب أن يكف عن تسليم أسلحة لأوكرانيا، وفق بيان للرئاسة الروسية.وأضاف بوتين خلال الاتصال الأول بين الطرفين منذ شهر، أن الغرب يمكن أن يساعد في وقف هذه الفظائع عبر ممارسة التأثير المناسب على سلطات كييف، وكذلك من خلال وقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وأكد أن كييف ينقصها الاستعداد للعمل بجدية في محادثات السلام.ورغم أن الرئيسين كانا يتحدثان بشكل دوري في الأسابيع الأولى التي أعقبت العملية الروسية في أوكرانيا، في 24 فبراير، كانت آخر مكالمة لماكرون مع بوتين في 29 مارس الماضي.وأعلن قصر الإليزيه أن المكالمة الهاتفية تمت بمبادرة من ماكرون، وتأتي في أعقاب مكالمة أجراها الرئيس الفرنسي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (السبت) الماضي.