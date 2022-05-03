أعلنت موسكو تحديد المتورطين في ملف تطوير الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا. وأفادت لجنة التحقيقات الروسية، اليوم (الثلاثاء)، بأنها حددت دائرة الأشخاص المشاركين في تطوير تلك الأسلحة، وبينهم أشخاص من وزارة الدفاع الأمريكية وشركات أمريكية خاصة. وقال رئيس اللجنة ألكسندر باستريكين، في مقابلة مع قناة «RT»: إن العديد من المعلومات والوثائق التي تم الحصول عليها كشفت دائرة الأشخاص المرتبطين بالأنشطة البيولوجية العسكرية في أوكرانيا بدقة، بمن فيهم ممثلو البنتاغون وشركات تمويل أمريكية. ولفت إلى أن ضباط إنفاذ القانون الروس يتابعون القضية الجنائية المفتوحة في هذا الشأن. وكشف أن اللجنة وجدت أنه منذ عام 2005، بلغ تمويل الولايات المتحدة للبرامج البيولوجية في أوكرانيا أكثر من 224 مليون دولار.وأضاف أن واشنطن وفي إطار هذا المشروع حدثت وأعادت تجهيز نحو 30 مؤسسة علمية تابعة لوزارتي الصحة والزراعة الأوكرانية، إضافة إلى العديد من المرافق الصحية الوبائية التابعة لقيادة القوات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية. وأكد أن نتائج البحث نقلت إلى المناطق التي تسيطر عليها سلطات كييف قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.ومنذ بداية الحرب الأولى الروسية الأوكرانية تبادلات واشنطن وموسكو الاتهامات باستخدام أسلحة بيولوجية أو محرمة دولياً في أوكرانيا. واتهمت روسيا أمريكا بالتورط في إنشاء مختبرات لتطوير أسلحة بيولوجية، ونفت الولايات المتحدة هذا الأمر جملة وتفصيلا.