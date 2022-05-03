وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الثلاثاء)، مرسوما بفرض عقوبات اقتصادية ثأرية ضد المصالح الغربية.ويأتي المرسوم الروسي ردا على الممارسات غير الودية التي اتخذتها بعض الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، بحسب ما أعلن الكرملين.وبموجب المرسوم الجديد، تحظر روسيا تصدير المنتجات والمواد الخام إلى الأشخاص والكيانات المشمولة بالعقوبات.ويحظر المرسوم المعاملات مع الأفراد والشركات الأجنبية التي تطالها العقوبات الثأرية الروسية، ويسمح المرسوم للأطراف الروسية بعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه تلك الأطراف.