قدرت الأمم المتحدة عدد القتلى المدنيين الذين سقطوا في أوكرانيا منذ بدء الحرب في فبراير الماضي بأكثر من 3 آلاف شخص. ورجحت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أمس(الإثنين)، أن تكون الخسائر الحقيقية أعلى بكثير، مشيرةً إلى صعوبات في توثيق الحالات. وقالت المفوضية إن معظم الضحايا قتلوا بأسلحة متفجرة تحدث تأثيراً واسعاً مثل الضربات الصاروخية والضربات الجوية، دون أن تنسب المسؤولية لأي طرف. ويمثل عدد القتلى البالغ 3153 قتيلاً حتى الآن زيادة بواقع 254 قتيلاً عن الحصيلة التي كان قد تم الإعلان عنها يوم (الجمعة).وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن أكثر من 5.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي. وذكرت أن الإحصاءات تم تجميعها من مصادر مختلفة، لا سيما البيانات التي قدمتها السلطات من نقاط العبور الحدودية الرسمية. في غضون ذلك، أعلن الجيش الأوكراني أن موسكو أعادت نشر بعض قواتها من ميناء ماريوبول كي تنضم للهجوم الروسي في شرق أوكرانيا. وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية: إن عدداً من الكتائب الروسية أرسِلت من ماريوبول إلى بلدة بوباسنا في لوغانسك شرقي البلاد. وأضافت أن الروس كانوا يحاولون أيضاً تكثيف هجماتهم من إيزيوم إلى بلدتي سلوفيانسك وبارفينكوف. من جهته، قال المحلل العسكري الأوكراني أوليه جدانوف: إن إعادة نشر القوات من ماريوبول إلى خط المواجهة في الشرق «يعكس الفشل في تحقيق أي مكاسب هناك».