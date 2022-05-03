أعلن الجيش الروسي أنه قصف عشرات الأهداف العسكرية في شرق أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الجيش الروسي إيغور كوناشينكوف،أمس (الاثنين)، إن المقاتلات الروسية أطلقت صواريخ دقيقة التوجيه لضرب 38 هدفا أوكرانيا بينها مراكز تعبئة القوات والأسلحة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأضاف أن غارة جوية روسية دمرت مستودع ذخيرة قرب تشيرنيهيف في إقليم زاباروجيا.ولفت المتحدث إلى أن مقاتلة أوكرانية من طراز (ميغ-29) تم إسقاطها قرب مدينة سلوفيانسك شرقي أوكرانيا.وركز الجيش الروسي هجماته خلال الأسابيع الأخيرة على إقليم دونباس -معقل الصناعة في أوكرانيا- حيث يقاتل انفصاليون تدعمهم موسكو القوات الأوكرانية منذ عام 2014.وأفاد حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف بوقوع انفجارين في الساعات الأولى من صباح أمس في تلك المنطقة الواقعة بجنوب روسيا والمتاخمة لأوكرانيا.وأعلنت مناطق روسية أخرى متاخمة لأوكرانيا عمليات قصف عبر الحدود منذ بداية العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا يوم 24 فبراير.والشهر الماضي، اتهمت روسيا أوكرانيا بشن هجوم بطائرات الهليكوبتر على مستودع وقود في بيلغورود لكن كييف نفت مسؤوليتها عن الهجوم. كما اتهمت موسكو أوكرانيا بقصف قرى وإطلاق صواريخ على مستودع ذخيرة.