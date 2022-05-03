حذرت قيادات يمينة مليشيا الحوثي بأنها إذا لم تجنح للسلام فإن كل الخيارات مفتوحة للتعامل معها. وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عيدروس الزبيدي في تصريح تلفزيوني، أمس (الإثنين)،: إن لم يجنح الحوثي للسلام فنحن جاهزون للخيارات الأخرى.فيما أعلن عضو المجلس الرئاسة طارق صالح أن المجلس يمد يده للسلام الشامل لحقن دماء اليمنيين، مشددا على ضرورة تأمين البلاد والمنطقة من الخطر الإيراني. ووصف اجتماع قيادات الدولة في عدن بأنه «حدث تاريخي»، مؤكدا: نحن مجلس سلام وسنعمل على إعادة الوطن والدولة. واعتبر عضو المجلس عبد الله العليمي اجتماع قيادات الدولة في عدن رسالةٌ إيجابية تؤكد التحول الحقيقي ووحدةَ الصف.وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، جدد التأكيد على التمسك بالهدنة التي دخلت حيز التنفيذ مطلع أبريل الماضي لمدة شهرين برعاية الأمم المتحدة، رغم كل الخروقات التي ارتكبها الحوثي.وتعهد في خطاب إلى الشعب اليمني، مساء (الأحد)، بمناسبة عيد الفطر، العمل بجدية لتوفير كل الظروف لإنجاح الهدنة الأممية وتخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني وحريتهم في التنقل سواء عبر مطار صنعاء أو في تعز المحاصرة والمحافظات التي يعاني أبناؤها من معاناة إنسانية. ووعد العليمي بأن القادم سيكون أفضل لعدن ولكل اليمن.