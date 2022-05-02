كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تهديدات وجهتها جماعة الإخوان للجيش وله شخصيا، وفضح الدور التحريضي للقيادي في الجماعة الإرهابية خيرت الشاطر.وقال السيسي أمام احتفال أسر الشهداء والمصابين وذوي الهمم بمناسبة عيد الفطر، أمس (الإثنين) عقب صعود أبطال مسلسل «الاختيار 3» للمنصة: «إن هذا العمل الدرامي تضمن مشاهد لأجهزة الأمن»، مضيفا أن ما ظهر في المسلسل كان حجمه قليلا إزاء ما وقع فعلا، ولفت إلى أنه يتحدث عن وقائع خاصة بالدولة المصرية. وأفصح السيسي عن عدد من التهديدات منها تهديد مباشر للجيش من قبل «الإخوان»، أحدها بحضور المشير الراحل حسين طنطاوي، إذ هددوا بأن الانتخابات والنتائج إذا لم تحمل محمد مرسي إلى الحكم، البلد هتولع (تشتعل).والمرة الثانية قال خيرت الشاطر: «نحن حرقنا المقرات التابعة للحزب الوطني ونستطيع تنظيم محاكمة شعبية ونحاكمهم».وأما التهديد الثالث فكان للرئيس السيسي شخصيا الذي كان وقتها وزيرا للدفاع، وتولى الأمر خيرت الشاطر أيضا؛ فخلال 45 دقيقة -بحسب ما يروي الرئيس المصري- «كان الرجل يشير بيده ويقول لي سنقتل ونجمع من كل بقعة، وسنشعل الدنيا». وختم السيسي حديثه بالقول: «أقسم بالله أحسن ناس يقولوا لا تكشفوا هذه الأمور.. ستلاحظون أن رد الفعل الآن حالة من الاستنفار الشديد من جانب «الإخوان» وادعاء وتزييف وزيف.. رغم أني ولمدة 7 سنوات لم أذكرهم مرة واحدة، وكنت أقول أهل الشر لأعطي فرصة لأهل الشر ليتراجعوا عن الشر.. ربنا يهدينا كلنا».وكشفت وقائع المسلسل الرمضاني قصة الصراع الذي شهدته مصر بين الجيش وجماعة الإخوان الإرهابية في 2013. وأكد السيسي أن هذه المسلسلات كشفت عن عقل وذوق المصريين وأن إعجابهم بها كان فيه اجماع ولم يختلف أحد عليها.وكشف (الاختيار3) خلال 30 حلقة وعبر تسريبات حقيقية ومسجلة بالصوت والصورة حقيقة جماعة الإخوان وممارساتها وألاعيبها ضد مصر والمصريين، وقيامها بالحرق والقتل والتآمر ضد الجيش والدولة للقفز على السلطة والاستمرار فيها، والتعاون مع قوى إقليمية من أجل ضمان السيطرة وإنشاء مليشيات مسلحة بديلا عن الجيش والشرطة. وفضح المسلسل تهديدات الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي ونائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر بحرق مصر إذا لم يصل الإخوان للسلطة، ودور الجيش والشرطة في مواجهة تلك المخططات الجهنمية، وكشف ما فعلته الجماعة الإرهابية طوال فترة حكمها وما تسببت به من انقسامات وعنف.