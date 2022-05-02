دانت الولايات المتحدة الهجوم الصاروخي الذي استهدف مصفاة نفط أربيل أمس (الأحد) وأسفر عن إلحاق أضرار بها. وقالت السفارة الأمريكية في بيان اليوم (الإثنين): إن الهجمات في العراق تعد اعتداء على سيادة البلاد وتضر بالمواطنين العراقيين، مؤكدة أن واشنطن تقف مع العراقيين وستواصل العمل لضمان أمن واستقرار وسيادة بغداد.واتهم أمن إقليم كردستان مليشياتِ عصائبِ أهل الحق وحشدَ الشبك بقصف مصفاة للنفط في أربيل، فيما قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن قوات بلاده ستلاحق منفذي الاعتداء الجبان في قضاء خبات بمحافظة أربيل. وأضاف الكاظمي عقب الهجوم «هذه الجرائم ستزيدنا قوة وعزيمة على هزيمة الإرهاب».واستهدف هجوم صاروخي مساء (الأحد) قضاء خبات في أربيل بإقليم كردستان العراق.وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان سقوط 6 صواريخ قرب نهر باديناني في قضاء خبات في محافظة أربيل، بينما أكدت مصادر أن هذه الصواريخ هي من نوع كاتيوشا.وسقطت الصواريخ على مجمع نفطي في محافظة أربيل. ولم تعرف حتى الآن الخسائر والأضرار التي نجمت عن الهجوم.من جانبها، قالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم: إن الاستهداف الصاروخي لمصفاة نفط أربيل عشية عيد الفطر هو تطور مقلق آخر. ودعت عبر حسابها على "تويتر" قادة العراق إلى مواجهة مثل هذه الأعمال العدوانية التي تسعى إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها.وسقطت 3 صواريخ من نوع كاتيوشا في مطلع أبريل الماضي في قضاء خبات، وذكرت خلية الإعلام الأمني أن «مجموعة خارجة عن القانون وجهت تلك الصواريخ» نحو القضاء.