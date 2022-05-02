اعتبر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو أن الحوار المخرج الوحيد من الأزمة السياسية الراهنة. وشدد دقلو الشهير بـ«حميدتي» في تغريدات عبر تويتر اليوم (الإثنين) على أنه «لا بديل للحوار إلا الحوار، وإننا قادرون على تجاوز المصاعب بالنقاش الهادف الذي يقوم على الصراحة والوضوح والصدق والعدل الذي يرتكز على المبادئ الوطنية الراسخة والبعد عن الأجندة وحب النفس». وأضاف «علينا جميعاً أن نتعايش في ما بيننا بالخير والفضيلة، ونبعد كل البعد عن أشكال الفرقة والشتات كافة، وأن ننبذ القبلية والعنصرية والجهوية».وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان جدد الدعوة لكل المكونات الاجتماعية والأحزاب السياسية وشباب الثورة بالترفع فوق الخلافات. وطالب في كلمته بمناسبة العيد الليلة الماضية بتقديم مصلحة السودان على الجميع، لافتا إلى أنه منذ ثورة ديسمبر يواصل مجلس السيادة العمل لتحقيق آمال الثوار، لكن الخطى تعثرت بسبب الانقسام. وأعرب البرهان عن التزام مجلس السيادة بالعمل مع كل المكونات السياسية والاجتماعية، داعيًا هذه القوى إلى تجاوز الخلافات وعدم التفريط بمصلحة السودان. ولفت إلى أن أحداث ولاية غرب دارفور تؤكد ضرورة المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.